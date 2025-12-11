Afundamento de pista interdita alça do km 23 da Castello Branco em Barueri

Concessionária realiza obra emergencial após danos causados pelas chuvas; alça segue sem previsão de liberação

Foto: ViaOeste

A ViaOeste informou que a alça de acesso do km 23 da Rodovia Castello Branco (SP-280), no sentido Capital, em Barueri, permanece totalmente interditada após a identificação de um afundamento de pista provocado pelas fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo a concessionária, equipes técnicas atuam no local desde o primeiro momento, avaliando a estrutura e executando intervenções emergenciais no sistema de drenagem. O trabalho ocorre de forma contínua e com prioridade, para permitir a aplicação de uma solução definitiva.Apesar da interdição, há rotas alternativas. Motoristas de veículos leves podem utilizar a Rua Bahia para acessar a Avenida Rio Negro, em Alphaville, ou seguir para a região da Aldeia da Serra (Aldeinha). Já veículos pesados devem utilizar o retorno do km 22 (Tamboré), trajeto sinalizado e acompanhado pelas equipes operacionais.A ViaOeste afirma que toda a área está sinalizada com dispositivos de segurança e painéis de mensagens variáveis, e que não há risco aos usuários, pois a região afetada permanece isolada e monitorada.Por se tratar de uma intervenção emergencial, ainda não há previsão de liberação da alça. Assim que houver avanço nas obras e condições seguras de reabertura, a concessionária deve atualizar as informações em seus canais oficiais.