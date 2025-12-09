Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa e ventos fortes até quinta-feira (11)

Ciclone extratropical no Sul do país deve provocar temporais, rajadas acima de 90 km/h e risco de alagamentos em todas as regiões do estado

Foto: Cotia e Cia





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta para condições de tempo severo entre terça-feira (9) e quinta-feira (11), em razão da formação de um ciclone extratropical no Sul do país.

O sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, com previsão de chuva intensa, ventos muito fortes e possibilidade de raios e granizo em todas as regiões.Na terça-feira (9), a expectativa é de chuva forte e persistente em praticamente todo o estado, com maiores volumes nas regiões próximas ao Paraná, no centro e na faixa leste, incluindo litoral e áreas metropolitanas.A combinação de solo encharcado e precipitação elevada aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente em áreas vulneráveis.Na quarta-feira (10), o destaque passa a ser o vento. As rajadas podem superar 90 km/h, especialmente na faixa leste do estado. O risco inclui queda de árvores, galhos, estruturas frágeis e possível interrupção temporária no fornecimento de energia.A partir da quinta-feira (11), o ciclone começa a se afastar, reduzindo o risco de tempestades. Ainda assim, podem ocorrer rajadas isoladas em regiões como Campinas, Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.A recomendação da Defesa Civil é que a população redobre a atenção e acompanhe os avisos oficiais durante o período.