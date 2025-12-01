Corais escolares embalam o Natal do Shopping Granja Vianna

Após estreia no domingo, programação segue com apresentações gratuitas na Praça de Eventos ao lado do parque da Patrulha Canina

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna segue com sua programação especial de fim de ano e dá continuidade às apresentações do Natal da Patrulha Canina, que contam com corais de estudantes da região interpretando clássicos natalinos.

A primeira apresentação, do coral do Colégio Giusto, ocorreu neste domingo (30), na Praça de Eventos.A agenda musical continua no próximo sábado, dia 7 de dezembro, às 15h, com o Coral do Colégio Desafio.No dia 10, o público poderá conferir duas apresentações: o Colégio Fadelito, às 19h, e o Colégio IPEC, às 20h, encerrando o ciclo de corais.Todos os shows são gratuitos e acontecem ao lado do parque da Patrulha Canina, no Piso L1 do shopping, administrado pela Alqia.“Os corais natalinos são um clássico dessa época do ano e são muito mais especiais quando os artistas são a nossa comunidade. Queremos celebrar o Natal ao lado de quem faz parte da nossa história em mais uma experiência cheia de encantamento e magia”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.