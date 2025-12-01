Anavitória abre a programação do Natal Encantado 2025 em Barueri

Cidade prepara série de shows gratuitos, que inclui Felipe Amorim, IRA!, Alexandre Pires e Seu Jorge

Foto: Divulgação

Barueri inicia, neste sábado (6), a programação do Natal Encantado 2025, um dos eventos mais tradicionais do município.

Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e com apoio de diversas secretarias municipais, o festival reúne música, atrações culturais e atividades gratuitas para toda a população.A abertura oficial acontece no sábado com o acendimento da Árvore de Natal no Boulevard, às 18h. Em seguida, às 20h30, o público confere o show da dupla Anavitória, que marca o início da programação artística deste ano.No domingo, dia 7, o Boulevard recebe bandas locais a partir das 19h. Já às 20h30, no Ginásio José Corrêa, quem sobe ao palco é o cantor Felipe Amorim, dando início à série de grandes apresentações previstas para o espaço.O festival segue até 21 de dezembro, oferecendo uma agenda musical variada que inclui artistas consagrados da música brasileira. O encerramento será realizado no Ginásio José Corrêa, com o show de Seu Jorge, um dos nomes mais aguardados desta edição.Boulevard06/12 – sábado – 20h30: Abertura com AnavitóriaGinásio José Corrêa07/12 – domingo – 20h30: Felipe Amorim11/12 – quinta – 20h30: Daniel12/12 – sexta – 20h30: Manu Bahtidão13/12 – sábado – 20h30: Xand Avião14/12 – domingo – 20h30: Alexandre Pires18/12 – quinta – 20h30: Pedro Sampaio19/12 – sexta – 20h30: IRA!20/12 – sábado – 20h30: César Menotti & Fabiano21/12 – domingo – 20h30: Encerramento com Seu Jorge