Osasco inaugura Natal Mágico com chegada do Papai Noel e show de Bruno & Marrone

Decoração inédita terá espaços instagramáveis, roda-gigante, túneis iluminados, Vila Doce e personagens clássicos

Foto: Divulgação

Osasco dará início às celebrações natalinas neste sábado, 29 de novembro, com a inauguração do Natal Mágico de Oz 2025.

O evento começa às 17h, no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente à Prefeitura, e terá uma programação especial para toda a família.A abertura contará com o espetáculo lúdico do Grupo Virafesta, seguido da tradicional Parada de Natal, que inclui a aguardada chegada do Papai Noel.Na sequência, o público poderá assistir ao show da dupla Bruno & Marrone, que promete embalar a noite com sucessos da carreira.Além da programação artística, o Natal Mágico traz uma decoração inédita e cheia de novidades. Entre os destaques estão espaços instagramáveis como a Vila Doce, o Presépio, a tradicional Árvore de Natal, uma roda-gigante, túneis iluminados por LEDs e um ambiente inspirado no Polo Norte.A cenografia inclui ainda personagens clássicos do período, como o boneco de gengibre, os Quebra-Nozes, ursos polares, Papai Noel e Mamãe Noel, criando um clima festivo para visitantes de todas as idades.Inauguração do Natal Mágico de Oz 2025 + Show de Bruno & Marrone📅 Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)⏰ Horário: 17h📍 Local: Boulevard em frente à Prefeitura de OsascoEndereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina🎟️ Evento gratuito