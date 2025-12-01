Lula recebe título de cidadão cotiano aprovado pela Câmara Municipal

Projeto de autoria do vereador Silvio Cabral foi aprovado por 12 votos; quatro parlamentares votaram contra e um não participou da votação
|Foto: Governo Federal
A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão da última semana, o Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de “Cidadão Cotiano” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa é de autoria do vereador Silvio Cabral (PT) e recebeu 12 votos favoráveis.
O vereador Felipe Variedade (PP) não participou da votação. Já os parlamentares Fábio Ribeiro (PDT), Johny Santos (PL), Luisão Tinoco (Mobiliza) e Professor Osmar (Republicanos) votaram contra a homenagem.
Segundo o autor do projeto, a concessão do título reconhece a trajetória pública de Lula, marcada pela atuação sindical no ABC Paulista, pela fundação do Partido dos Trabalhadores e pela sua relevância política nacional, que inclui três mandatos como presidente da República.