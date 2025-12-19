Contribuintes de Cotia têm até segunda-feira (22) para aderir à anistia fiscal

Adesão pode ser feita on-line ou presencialmente; veja como
|Foto: Prefeitura de Cotia
Os contribuintes de Cotia que possuem impostos municipais em atraso ganharam mais tempo para regularizar a situação. A Secretaria da Fazenda prorrogou até o dia 22 de dezembro (próxima segunda-feira) o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (PREFIS 2025), instituído pela Lei Complementar nº 398, de 15 de setembro de 2025.
O programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, incluindo IPTU, ITBI, ISSQN, taxas diversas, preços públicos e multas administrativas. Ficam fora do PREFIS as multas de trânsito, valores decorrentes de descumprimento contratual e dívidas oriundas de decisões judiciais.
O PREFIS 2025 permite que pessoas físicas e jurídicas negociem suas dívidas com descontos em juros e multas, além de condições facilitadas de pagamento, contribuindo para a redução da inadimplência no município.
Segundo o prefeito Welington Formiga, a prorrogação amplia o acesso ao programa e atende ao interesse público. “A medida permite que mais moradores e empresas aproveitem os benefícios do PREFIS, ao mesmo tempo em que fortalece o equilíbrio fiscal do município e amplia a arrecadação destinada às políticas públicas”, destacou.
Como aderir ao PREFIS
A adesão ao programa pode ser feita presencialmente ou on-line.
Serviço – PREFIS 2025
Débitos contemplados: impostos e taxas municipais vencidos até 31/12/2024
Vigência: até 22 de dezembro de 2025
Atendimento presencial:
Centro Integrado Tributário (CIT)
📍 Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique
🕘 De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h
📌 Atendimento somente com agendamento prévio
Documentos necessários:
Documento oficial com foto
Comprovante de endereço atualizado
Para empresas: contrato social e procuração
Adesão on-line:
Acesse o portal do cidadão:
👉 https://cidadaocotia.giap.com.br/ords/cotia/f?p=1315:1