Contribuintes de Cotia têm até segunda-feira (22) para aderir à anistia fiscal

Adesão pode ser feita on-line ou presencialmente; veja como

Foto: Prefeitura de Cotia

Os contribuintes de Cotia que possuem impostos municipais em atraso ganharam mais tempo para regularizar a situação. A Secretaria da Fazenda prorrogou até o dia 22 de dezembro (próxima segunda-feira) o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (PREFIS 2025), instituído pela Lei Complementar nº 398, de 15 de setembro de 2025.



Atendimento presencial:



Centro Integrado Tributário (CIT)

📍 Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique

🕘 De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

📌 Atendimento somente com agendamento prévio



Documentos necessários:



Documento oficial com foto

Comprovante de endereço atualizado

Para empresas: contrato social e procuração



Adesão on-line:

Acesse o portal do cidadão:

👉 https://cidadaocotia.giap.com.br/ords/cotia/f?p=1315:1

O programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, incluindo IPTU, ITBI, ISSQN, taxas diversas, preços públicos e multas administrativas. Ficam fora do PREFIS as multas de trânsito, valores decorrentes de descumprimento contratual e dívidas oriundas de decisões judiciais.O PREFIS 2025 permite que pessoas físicas e jurídicas negociem suas dívidas com descontos em juros e multas, além de condições facilitadas de pagamento, contribuindo para a redução da inadimplência no município.Segundo o prefeito Welington Formiga, a prorrogação amplia o acesso ao programa e atende ao interesse público., destacou.Como aderir ao PREFISA adesão ao programa pode ser feita presencialmente ou on-line.Débitos contemplados: impostos e taxas municipais vencidos até 31/12/2024Vigência: até 22 de dezembro de 2025