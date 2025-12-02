Carro furtado em Santos reaparece na Granja Viana e motorista é preso por receptação

Veículo tinha chassi adulterado e foi vendido por preço muito abaixo do mercado

Foto: GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou um veículo furtado há quase nove meses na cidade de Santos, litoral paulista.

Os agentes interceptaram, na tarde desta segunda-feira (1º), um HB20 vermelho que circulava pela Avenida São Camilo, na Granja Viana, com placas clonadas e sinais claros de adulteração.Apesar da irregularidade, o motorista não demonstrou resistência. Parou o carro imediatamente e se apresentou de forma calma aos agentes.Questionado sobre a origem do veículo, o condutor afirmou tê-lo comprado na cidade do Guarujá, também no litoral. Pagou R$ 11 mil em dinheiro vivo a um vendedor que não soube identificar, após encontrar o anúncio no Facebook Market.Segundo a GCM, ele disse acreditar que o preço baixo se justificava por pendências financeiras que impediriam o licenciamento, negando conhecer qualquer ligação com atividade criminosa.No entanto, ao checar o chassi ainda no local, os guardas constataram que a numeração correspondia a outro automóvel: um HB20 vermelho furtado em Santos no dia 14 de março deste ano. A proprietária não foi localizada para confirmação imediata.Com as evidências (adulteração, preço incompatível, ausência de documentos e falta de informações do suposto vendedor) o motorista foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Cotia, onde teve a prisão em flagrante decretada pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio, onde passará por perícia.