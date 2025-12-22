Calor em Cotia vai até quando? Confira a previsão do tempo para a semana do Natal

Temperaturas podem chegar a 31°C nos próximos dias; chuva só deve aparecer na sexta-feira

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A semana do Natal começou com sol forte e calor em Cotia. Após um domingo de tempo firme, a previsão indica que as altas temperaturas devem se manter ao longo da semana, segundo dados do Climatempo.

Nesta segunda-feira (22), os termômetros podem chegar a 28°C, com predomínio de sol e tempo seco. Já na terça-feira (23), o dia deve começar com céu nublado, mas sem previsão de chuva, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.Na véspera de Natal, quarta-feira (24), o calor aumenta ainda mais. Apesar da presença de muitas nuvens, a temperatura máxima pode atingir 29°C, enquanto a mínima fica em torno de 19°C. Também não há previsão de chuva para o dia.O calorão continua no Natal (25), quando os termômetros podem marcar até 31°C, com mínima prevista de 20°C. A sensação de abafamento deve predominar durante todo o dia.A mudança no tempo está prevista apenas para a sexta-feira (26). O céu deve ficar encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, o que pode aliviar o calor. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C.