Dupla furta chocolates, bebidas e bonecos de super-heróis em loja de shopping em Cotia

Um deles foi detido por uma segurança do estabelecimento, mas comparsa conseguiu fugir com parte dos produtos
|Caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana. Foto: Google Street Views
Dois homens foram flagrados furtando produtos da loja Americanas do Shopping Granja Vianna, em Cotia, na tarde deste domingo (30).
Entre os itens subtraídos estavam barras de chocolate, caixas de bombons, energéticos, café, uísque e até brinquedos de super-heróis. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 1.800.
Segundo a polícia, a dupla deixou o estabelecimento sem passar pelos caixas e tentou fugir a pé pelos corredores do shopping.
A central de monitoramento identificou a movimentação suspeita e alertou a equipe de segurança.
Uma vigilante avistou os homens caminhando rapidamente em direção à saída e transmitiu as características para o supervisor.
Do lado de fora, um dos suspeitos foi surpreendido por um popular que percebeu a fuga e o conteve até a chegada dos seguranças. Já o comparsa conseguiu escapar e não foi localizado.
Dentro das mochilas e da sacola apreendidas, a segurança encontrou 81 barras de chocolate, caixas de Ferrero Rocher, latas de energético, um frasco de café, uma garrafa de uísque e cinco bonecos de ação.
O detido confessou o crime.
À polícia, disse que cometeu o furto a convite de um morador de rua, cuja identidade não soube informar, e alegou que pretendia revender os produtos para ajudar a família.
Ele também afirmou fazer uso diário de crack e possuir antecedentes por furto e roubo.
A Guarda Civil foi acionada e conduziu o suspeito e os produtos recuperados ao plantão policial, onde o flagrante foi registrado como furto qualificado pelo concurso de pessoas.
A polícia investiga agora a identidade do segundo envolvido.