Câmera flagra tentativa de furto de moto em plena luz do dia em Cotia; ASSISTA

Suspeito tentou levar veículo no Jardim Sabiá, mas fugiu após se assustar com barulho; moradores relatam outros furtos recentes na região

Imagem compartilhada com o Cotia e Cia

Imagens de uma câmera de segurança compartilhadas com o Cotia e Cia flagraram uma tentativa de furto de motocicleta na rua Benedito Dias dos Santos, no Jardim Sabiá, em Cotia. O crime ocorreu no fim da tarde deste domingo (21), em plena luz do dia (veja as imagens no final da reportagem).







O vídeo mostra o suspeito se aproximando da motocicleta, que estava estacionada em frente a um condomínio. Em poucos segundos, ele utiliza uma ferramenta para tentar forçar a ignição do veículo.Durante a ação, o homem se assusta com um barulho vindo do interior do condomínio, abandona a tentativa e foge a pé, sem conseguir levar a moto. Ninguém ficou ferido.Moradores relataram ao Cotia e Cia que furtos semelhantes têm sido registrados nos bairros Jardim Sabiá e Jardim Ypê, o que tem aumentado a sensação de insegurança na região.As imagens da câmera de segurança podem auxiliar na identificação do suspeito e devem ser encaminhadas às autoridades para investigação.