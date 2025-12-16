Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Ibiúna nesta terça-feira (16)

Cortejo iluminado com caminhões temáticos, Papai Noel e efeitos especiais promete encantar famílias a partir das 19h

Foto: Divulgação





A magia do Natal vai tomar conta das ruas de Ibiúna nesta terça-feira (16) com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. O evento está marcado para 19h, com saída do Supermercado Ibiúna, e promete reunir famílias e crianças para acompanhar o espetáculo itinerante.

A Caravana Iluminada contará com cinco caminhões temáticos, todos especialmente decorados e iluminados para a ocasião. Entre os temas confirmados estão Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal, compondo um desfile visual marcado por cores, luzes e música.O cortejo também terá a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, além de projeções visuais, coreografias e efeitos especiais, que acompanham todo o trajeto e transformam o percurso em um verdadeiro espetáculo natalino.A ação faz parte das iniciativas de fim de ano promovidas pela iniciativa privada em diversas cidades do estado e, tradicionalmente, atrai grande público, reforçando o clima de confraternização e celebração do Natal.