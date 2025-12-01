Projeto cultural leva MPB e educação étnico-racial a mais de 1,4 mil alunos em Cotia

Durante o Mês da Consciência Negra, escolas públicas e instituições sociais de Cotia receberam uma série de apresentações do músico, compositor e arte-educador Irineu de Palmira. As atividades fizeram parte de uma ação cultural voltada à formação artística e cidadã de crianças e jovens.

Foto: Divulgação





Além das apresentações musicais, o projeto integrou um módulo de Letramento Étnico-racial, que abordou temas como identidade, diversidade, preconceito e racismo.



A iniciativa teve como objetivo estimular reflexões sobre a importância de práticas educacionais inclusivas e da valorização da contribuição de artistas negros na produção musical brasileira.



Ao longo da ação, mais de 1.400 alunos da rede pública de Cotia e cerca de 100 docentes participaram das atividades.



Segundo diretores e educadores, o projeto gerou boa receptividade entre os estudantes, que demonstraram interesse e engajamento durante as apresentações.



Algumas unidades escolares manifestaram intenção de incorporar a ação ao calendário anual.



Sobre Irineu de Palmira



Natural de Belo Horizonte e radicado em São Paulo, Irineu de Palmira vive em Cotia há oito anos. Celebrando 50 anos de carreira profissional, ele tem trajetória expressiva como cantor, músico e compositor.



Há 15 anos desenvolve trabalhos como arte-educador, levando música e reflexão para crianças e jovens em escolas, projetos sociais e espaços culturais. Atualmente circula com o show “Acreditar”, no qual revisita sua história artística e sua contribuição para a cultura brasileira.





Irineu de Palmira, músico e compositor. Foto: Divulgação

As apresentações de Irineu de Palmira em Cotia reforçam a potência da música como ferramenta de educação e cidadania, aproximando crianças e jovens da riqueza cultural do país e contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa, plural e consciente. A iniciativa extrapola o palco e reverbera na construção de identidades, sensibilidades e futuros.