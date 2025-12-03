Passeio ciclístico para iniciantes movimenta Cotia neste domingo (7)

Evento do Correntes do Pedal percorre 10 km e incentiva atividade física, convivência e hábitos saudáveis

Foto: Divulgação

O grupo Correntes do Pedal realizará neste domingo (7) mais uma edição do tradicional passeio ciclístico para iniciantes em Cotia.





A largada será na Praça do Jardim Sabiá e o trajeto segue até a Praça da Juventude (Granja Carolina) e retorna para o local da largada.





Segundo os organizadores, o percurso tem cerca de 10 quilômetros, com duração aproximada de duas horas, e contará com monitoramento e segurança durante todo o trajeto.Para se inscrever, os participantes devem revisar suas bicicletas e utilizar itens de proteção, como capacete, óculos e luvas. Para quem não tiver capacete, o grupo informou que alguns equipamentos serão emprestados no momento da saída.De acordo com Alan Sales, um dos idealizadores do Correntes do Pedal, o objetivo do passeio é criar um circuito agradável para toda a família, incentivando o uso da bicicleta como atividade físico-desportiva que contribui para o condicionamento físico, saúde mental e um ambiente sustentável.O secretário de Esportes de Cotia, Eduardo Nascimento, reforça: "É uma atividade leve para toda a família, principalmente para quem quer começar no pedal e não sabe como. Uma forma de socializar, se divertir e introduzir as pessoas no esporte, promovendo saúde e qualidade de vida."O passeio faz parte de uma iniciativa que acontece desde 2019 e continua atraindo moradores interessados em esporte, lazer e hábitos saudáveis.