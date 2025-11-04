WhatsApp Web apresenta falhas no fim da manhã desta terça-feira (4)

A princípio o problema não afeta a versão mobile do serviço.

O aplicativo WhatsApp em sua versão web enfrenta problemas desde as 11h desta terça-feira (4), usuários relatam que as conversas desaparecem. Também há relatos de que o QrCode, que conecta a conta do celular ao computador, não está sendo gerado. A princípio o problema não afeta a versão mobile do serviço.

Segundo Downdetector, site que agrupa relatos de problemas às 11h13 já haviam mais de 3 mil notificações de problema.

A Meta, responsável pelo Whats App ainda não se manifestou.