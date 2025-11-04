Parque em Cotia amplia áreas de alimentação e reforça experiência gastronômica

Empreendimento investe em novas praças e parcerias com marcas conhecidas para oferecer mais conforto e conveniência aos visitantes

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, anunciou a ampliação de seus pontos de alimentação como parte de um novo ciclo de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura e da experiência dos visitantes.

A expansão faz parte de um conjunto de ações que têm como objetivo acompanhar o crescimento do público e o aumento do tempo médio de permanência no parque. Com novos quiosques e praças gastronômicas distribuídos por diferentes áreas, o empreendimento promete mais agilidade no atendimento, redução de filas e melhor circulação nos espaços.As novas áreas de alimentação também receberam espaços sombreados e ambientes de convivência, pensados para oferecer conforto e descanso entre uma atração e outra.Entre as novidades estão parcerias com marcas conhecidas, como Splash Burger, MiniOrbe Sorvete e Bem Brasil, que passam a integrar o portfólio de alimentos e bebidas do parque. A diversidade de opções reforça o conceito “Dia Lindo”, slogan que sintetiza a proposta do Thermas da Mata de proporcionar um dia completo de lazer, natureza e boa gastronomia.A gastronomia, aliás, já era um dos destaques do parque, que conta com opções variadas e para todos os gostos. Entre os estabelecimentos em operação estão o La Comilândia, Mamamia Massas & Pizzas, Ultraçaí, Snack Time, Gela Boca, Altas Ondas e o Bar da Ilha.