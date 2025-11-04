Golpista se passa por médico e tenta extorquir famílias de pacientes internados em Cotia

Criminoso usa informações sigilosas, menciona doenças e procedimentos, e pede transferências via Pix para cirurgias falsas
|Caso vem ocorrendo no Hospital Regional de Cotia. Foto: Google Imagens
Reportagem: Neto Rossi
Familiares de pacientes internados no Hospital Regional de Cotia denunciaram ao Cotia e Cia um golpe que tem causado preocupação e indignação.
Um homem, se passando por médico da unidade, estaria ligando para parentes de pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e solicitando transferências via Pix para a realização de supostos procedimentos cirúrgicos de emergência. Os valores variam de R$ 6 mil até R$ 13 mil.
De acordo com os relatos, o golpista demonstra ter acesso a informações sigilosas, como o nome completo dos pacientes, diagnósticos de saúde e detalhes da internação.
“Minha esposa recebeu a ligação assim que minha mãe foi transferida para a UTI. O homem dizia ser médico e afirmou que ela precisava autorizar e pagar uma cirurgia urgente. Ele sabia o nome completo dela, o problema de saúde e até mencionou horários de atendimento da suposta clínica”, contou um familiar à reportagem.
Em um dos áudios obtidos pelo Cotia e Cia, o golpista faz a seguinte afirmação: “A gente está com procedimento de risco, horário comercial da clínica prestes a se fechar e é preciso de imediato conter. A família autorizando, a gente vai realizar o procedimento imediatamente aqui no Hospital Regional de Cotia. Lembrando que a clínica fecha às 19h, preciso confirmar o horário com a UTI móvel.”
Após o discurso convincente, o criminoso envia uma chave Pix para o familiar realizar a transferência. Segundo os relatos, várias famílias teriam recebido o mesmo tipo de contato.
Os parentes acreditam que as informações podem ter sido obtidas de dentro do próprio hospital.
O Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, responsável pela gestão do Hospital Regional de Cotia, para buscar mais informações sobre o golpe que vem ocorrendo com pacientes da unidade. Até a publicação desta reportagem, a pasta ainda não havia se manifestado.
O espaço segue aberto para manifestações.