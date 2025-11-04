Golpista se passa por médico e tenta extorquir famílias de pacientes internados em Cotia

Reportagem: Neto Rossi

Familiares de pacientes internados no Hospital Regional de Cotia denunciaram ao Cotia e Cia um golpe que tem causado preocupação e indignação.





O espaço segue aberto para manifestações.

Um homem, se passando por médico da unidade, estaria ligando para parentes de pacientes internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e solicitando transferências via Pix para a realização de supostos procedimentos cirúrgicos de emergência. Os valores variam de R$ 6 mil até R$ 13 mil.De acordo com os relatos, o golpista demonstra ter acesso a informações sigilosas, como o nome completo dos pacientes, diagnósticos de saúde e detalhes da internação., contou um familiar à reportagem.Em um dos áudios obtidos pelo, o golpista faz a seguinte afirmação:Após o discurso convincente, o criminoso envia uma chave Pix para o familiar realizar a transferência. Segundo os relatos, várias famílias teriam recebido o mesmo tipo de contato.Os parentes acreditam que as informações podem ter sido obtidas de dentro do próprio hospital.entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, responsável pela gestão do Hospital Regional de Cotia, para buscar mais informações sobre o golpe que vem ocorrendo com pacientes da unidade. Até a publicação desta reportagem, a pasta ainda não havia se manifestado.