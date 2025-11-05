Vítima tem farol da moto furtado e recebe bilhete inusitado com “dica” sobre o ladrão; VÍDEO

Crime aconteceu em frente ao Poupa Shopping de Cotia; autor do furto teria fugido em uma motocicleta preta, segundo relato deixado por pedestre
|Imagens: Redes Sociais / Granja News
Um homem teve o farol de sua motocicleta furtado nesta quarta-feira (5), em Cotia. O veículo estava estacionado em frente ao Poupa Shopping, na região central da cidade.
O caso ganhou repercussão após a publicação de um vídeo pelo portal Granja News, no qual a vítima mostra a moto parcialmente desmontada.
“Levaram o farol da moto, arrancaram o chicote. Foram só dez minutinhos parada. O que eles queriam mesmo era só o farol”, disse o motociclista ao registrar o ocorrido.
Mas o que mais surpreendeu foi o bilhete deixado no veículo, possivelmente por um pedestre que testemunhou o crime. No papel, com mensagem escrita à mão, o autor descreveu o que viu:
“Boa tarde! Levaram a frente da sua moto. O ladrão estava em uma Fan 160 preta, placa TKI 9B59.”
|Print do vídeo publicado pelo Granja News
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito nem sobre o registro de boletim de ocorrência.
Veja o vídeo abaixo:
