Vítima tem farol da moto furtado e recebe bilhete inusitado com “dica” sobre o ladrão; VÍDEO

Crime aconteceu em frente ao Poupa Shopping de Cotia; autor do furto teria fugido em uma motocicleta preta, segundo relato deixado por pedestre

Imagens: Redes Sociais / Granja News

Um homem teve o farol de sua motocicleta furtado nesta quarta-feira (5), em Cotia. O veículo estava estacionado em frente ao Poupa Shopping, na região central da cidade.



Print do vídeo publicado pelo Granja News





Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito nem sobre o registro de boletim de ocorrência.Veja o vídeo abaixo:

O caso ganhou repercussão após a publicação de um vídeo pelo portal Granja News, no qual a vítima mostra a moto parcialmente desmontada., disse o motociclista ao registrar o ocorrido.Mas o que mais surpreendeu foi o bilhete deixado no veículo, possivelmente por um pedestre que testemunhou o crime. No papel, com mensagem escrita à mão, o autor descreveu o que viu: