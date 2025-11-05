Feirão do Emprego leva centenas de vagas a Caucaia do Alto neste sábado (8)

Evento da Prefeitura de Cotia reúne empresas da região com oportunidades para diversos perfis, inclusive jovens aprendizes e pessoas com deficiência

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, promove neste sábado (8) mais uma edição do Feirão do Emprego, desta vez em Caucaia do Alto.



📅 Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)

🕗 Horário: das 8h às 13h

📍 Local: Escola Municipal Maísa Aparecida Ribeiro – Rua Escolástica Vaz Godinho, 39, Centro de Caucaia (ao lado do Terminal de Caucaia do Alto)

📄 Documentos: RG, CPF e carteira de trabalho digital (haverá suporte para acesso)

📎 Levar: três vias do currículo atualizado

🔁 Inscrições: até três empresas por candidato

O evento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Maísa Aparecida Ribeiro, e vai reunir dezenas de empresas de Cotia e da região oferecendo centenas de vagas em diferentes áreas.O feirão contará com oportunidades para diversos perfis profissionais, desde aprendizes até pessoas com deficiência (PcD), e, para muitas funções, não será exigida experiência anterior.Cada candidato poderá se inscrever para até três empresas, que estarão no local com suas equipes de recrutamento realizando cadastro e entrevistas.Para participar, é necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho digital (com suporte disponível no local) e três vias do currículo atualizado. A escolaridade mínima exigida é o Ensino Fundamental completo.Entre as vagas disponíveis estão: agente de monitoramento, ajudante de cozinha e de produção, analista de RH, atendente, auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, pedreiro, mecânico montador, consultor de vendas, jardineiro, entre outras.O evento busca aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso a novas oportunidades e estimulando o emprego local.