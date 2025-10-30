Prefeitura de Cotia se pronuncia sobre caso de confusão em atendimento na UPA do Atalaia

Segundo a administração municipal, paciente recebeu atendimento médico contínuo e equipe registrou boletim de ocorrência após “episódio de agressividade”

UPA do Atalaia. Foto: Google Street Views

A Prefeitura de Cotia divulgou uma nota esclarecendo um episódio ocorrido na madrugada de quarta-feira (29), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia. Segundo a administração municipal, um paciente deu entrada na unidade às 2h31, com registro de ficha e início do atendimento médico em seguida.

De acordo com o comunicado, a triagem foi realizada às 2h35, o primeiro atendimento médico aconteceu às 3h04 e o tratamento com soro e medicação começou às 3h25. Após o término do procedimento, o paciente foi reavaliado às 4h05, quando foi prescrita nova soroterapia e orientado o retorno para reavaliação em duas horas.Ainda conforme a Prefeitura, no momento do retorno, o paciente solicitou ser atendido pelo mesmo médico responsável pelo primeiro atendimento, mas outro profissional estava de plantão. A administração informou que, diante da negativa, o paciente se exaltou verbalmente, proferindo xingamentos e ameaças contra o médico e a equipe de enfermagem.A nota destaca que, em nenhum momento, o paciente deixou de receber atendimento médico ou foi desassistido. A equipe teria contido a situação e um boletim de ocorrência foi registrado.