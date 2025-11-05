Ação da PM termina com criminoso morto e grande apreensão de cocaína em São Roque

Neto Rossi

Homem foi morto ao apontar um fuzil calibre 5.56 para os PMs; durante a ação, mais de meia tonelada de cocaína, além de 4 veículos, foram apreendidos

Foto: Polícia Civil 

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de meia tonelada de cocaína e na morte de um homem armado com fuzil, na noite de segunda-feira (3), em São Roque.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita em um galpão localizado na Rua Antônio Oliveira Pinto.

