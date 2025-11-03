Vereador propõe implantação de ciclofaixas ligando bairros e parques de Cotia

Segundo a proposta, objetivo é incentivar mobilidade sustentável, segurança aos ciclistas e valorização da região

Imagem ilustrativa

Coluna Esportes & Cia: O vereador de Cotia Rui Gomes apresentou uma indicação para a realização de estudos técnicos visando a implantação de ciclofaixas que promovam a interligação segura entre os bairros Parque Mirante da Mata, Outeiro de Passárgada e Jardim Isis, com conexões também aos principais parques da cidade, como o Parque Thermas da Mata e o Animalia Park.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fomentar a mobilidade urbana sustentável, incentivar o uso de meios de transporte não motorizados e oferecer maior segurança aos ciclistas que transitam entre os bairros e áreas de lazer da cidade.Além disso, a interligação por ciclofaixas, de acordo com o vereador, pode valorizar a região, estimular o turismo local e melhorar a qualidade de vida da população, promovendo atividades físicas ao ar livre e o contato com a natureza.Rui Gomes ressalta que a implantação exige planejamento adequado, integrando os polos de lazer e convivência com os bairros residenciais e atendendo à crescente demanda por infraestrutura cicloviária segura.