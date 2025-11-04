Reserva do Morro Grande será parque estadual e reforçará escudo verde da Grande SP

Nova unidade de conservação abrangerá 10.870 hectares, o equivalente a 68 vezes o Parque Ibirapuera; anúncio será feito hoje por Tarcísio

O Governo do Estado de São Paulo vai criar um parque estadual na área da Floresta do Morro Grande, em Cotia, consolidando uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica da Região Metropolitana.

A nova unidade de conservação abrangerá 10.870 hectares, o equivalente a 68 vezes o Parque Ibirapuera e cerca de um terço do território cotiano.O anúncio oficial será feito nesta terça-feira (4) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o Summit Agenda SP+Verde, de acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo.Com a medida, a Reserva Florestal do Morro Grande será elevada à categoria de unidade de proteção integral, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).Além do valor ambiental, a área tem papel essencial no abastecimento de água da Grande São Paulo. A floresta abriga as nascentes do rio Cotia e de diversos corpos d’água que alimentam os reservatórios Pedro Beicht e Cachoeira da Graça, integrantes do Sistema Produtor Alto Cotia, responsável por atender cerca de 400 mil pessoas.Estudos do programa Biota, da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), identificam na floresta uma rica biodiversidade: 260 espécies de árvores, 198 aves, além de mamíferos e comunidades de aranhas orbitelas.Com a transformação da Floresta do Morro Grande em parque estadual, São Paulo reforça seu compromisso com a preservação da Mata Atlântica, garantindo não apenas a proteção da fauna e da flora, mas também a segurança hídrica de parte significativa da região metropolitana.