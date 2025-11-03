Frentes frias mantêm previsão de chuva e risco de temporais durante a semana

Defesa Civil alerta para possibilidade de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores entre sexta (7) e sábado (8)

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a manutenção do tempo instável ao longo desta semana em todo o território paulista, devido ao avanço de frentes frias e à intensificação do corredor de umidade da Amazônia.

Estão previstas pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado. O solo já encharcado pelas precipitações anteriores aumenta o risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, especialmente em áreas urbanas e com relevo acentuado.Entre sexta-feira (7) e sábado (8), uma nova frente fria mais intensa poderá provocar temporais generalizados, com acumulados elevados em poucas horas em pontos isolados das regiões centro, oeste e sul. Também há possibilidade de ventos fortes, o que pode causar destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e outros transtornos.No domingo (9), o sistema frontal deve se afastar, e o tempo volta a ficar mais estável, com sol predominante e apenas chuvas fracas e isoladas na faixa leste, que inclui o litoral, o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo. As temperaturas permanecem dentro da média para o período, com manhãs e noites amenas e calor leve à tarde no interior.A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção, principalmente entre os dias 7 e 8, e evite áreas alagadas ou de risco de deslizamento. Em casos de emergência, os contatos são: 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).