Ursinha polar Nur completa um ano no Aquário de SP e ganha programação especial

Primeira filhote de urso-polar nascida na América Latina sob cuidados humanos se torna símbolo da conservação da espécie

Foto: Divulgação

O Aquário de São Paulo celebra, neste mês, o primeiro aniversário de Nur, a primeira filhote de urso-polar nascida em território latino-americano sob cuidados humanos.

O nascimento de Nur, ocorrido há um ano, foi resultado de uma década de trabalho técnico e da parceria internacional entre o Aquário e o Zoológico de Kazan, na Rússia. O feito colocou o Brasil no mapa global dos esforços de preservação dos ursos-polares, um dos principais ícones da luta contra o aquecimento global.Hoje com 1,70 metro de altura e 93 quilos, Nur se desenvolve de forma saudável e ativa. Ao longo do primeiro ano, sua rotina incluiu etapas importantes, como sair da toca, aprender a nadar, explorar o ambiente e receber cuidados diretos da mãe, Aurora, que teve um papel fundamental no desenvolvimento da filhote.Segundo a veterinária-chefe do Aquário, Laura Reisfeld, o nascimento e o crescimento de Nur são resultados de um trabalho minucioso e baseado no comportamento natural da espécie.afirma.Para celebrar o primeiro aniversário da ursinha, o Aquário preparou uma programação especial que inclui:A obra infantil, inspirada na trajetória da filhote, terá versões em português e russo. Os visitantes poderão adquirir o livro mediante uma doação simbólica de R$ 3, e toda a renda da edição brasileira será destinada à Polar Bears International, organização global dedicada à conservação da espécie.Um espaço especialmente montado dentro do Aquário exibe fotos e momentos marcantes da filhote, como: sua saída da toca, o primeiro mergulho e as interações com Aurora, sua mãe.A ideia é aproximar o público da jornada da ursinha e conscientizar sobre a importância da preservação dos ursos-polares na natureza.Considerados um dos animais mais afetados pelas mudanças climáticas, os ursos-polares vêm perdendo habitat devido ao derretimento do Ártico. Por isso, o nascimento de Nur no Brasil foi amplamente celebrado pela comunidade científica e conservacionista.A combinação de tecnologia, cuidados veterinários e troca internacional de conhecimento permitiu que a filhote tivesse um desenvolvimento seguro, tornando-se um embaixador da causa ambiental para visitantes do país inteiro.