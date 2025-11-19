Falta de limpeza na Raposo Tavares traz alagamentos e riscos para motoristas

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram diversos pontos com lixo ao longo da via; OUTRO LADO: Ecovias disse que intervenções são realizadas frequentemente
|Imagem de trecho da rodovia enviada ao Cotia e Cia
Motoristas que utilizam a Raposo Tavares (SP-270) têm reclamado da falta de manutenção e limpeza em diversos trechos da rodovia, entre Cotia e a cidade de São Paulo.
Fabiano De Biasi, 58, morador de Cotia, que utiliza a via para ir ao trabalho no bairro Parque São George, região da Granja Viana, disse que a falta de limpeza é um fator dos alagamentos em dia de chuva. “A falta de limpeza entope os bueiros e qualquer chuvinha alaga", ressalta.
Já Adriana De Biasi, 59, que mora no km 31 da rodovia, e utiliza a via diariamente para ir ao trabalho no Jardim Bonfiglioli, registrou durante seu percurso imagens de diversos trechos da via com lixo, vegetação e os alagamentos ocorridos nos quilômetros 14 e 21.
Em setembro, Adriana registrou uma reclamação junto a Concessionária Ecovias Raposo Castello, que assumiu a operação do trecho do km 34 ao km 10 da Rodovia Raposo Tavares, entre Cotia e a capital paulista.
Na ocasião, a Ecovias disse a Adriana que dentre as ações, estão previstas obras e intervenções emergenciais e estruturais em pavimento, sistema de drenagem, poda e roçada da vegetação e que o trecho sob concessão passará por monitoramento constante para garantir a segurança viária.
|Imagem enviada ao Cotia e Cia
O QUE DIZ A ECOVIAS RAPOSO CASTELLO
Em nota enviada ao Cotia & Cia, a concessionária afirmou que a melhoria do sistema de drenagem é uma das prioridades da concessionária e faz parte das ações estruturais da Ecovias. Também disse que entre as medidas preventivas estão a limpeza e o manejo de vegetação.
A concessionária também ressaltou que são retiradas cerca de 12 toneladas de resíduos por mês nas Rodovias Raposo Tavares e Castello Branco e que parte desse material é resultado de descarte irregular.
Veja a nota abaixo:
"A Ecovias Raposo Castello informa que tem reforçado as ações de limpeza e manutenção ao longo da rodovia Raposo Tavares e destaca que o acúmulo de resíduos pode trazer riscos à segurança viária.
A concessionária ressalta que grande parte desse material é resultado de descarte irregular, prática que precisa ser combatida para que a rodovia permaneça limpa de forma contínua. Campanhas de conscientização e ações emergenciais seguem sendo realizadas periodicamente.
Nesta segunda-feira (17), equipes da Ecovias Raposo Castello atuaram na desobstrução do km 16 e do km 21 da Raposo Tavares, após as fortes chuvas que atingiram a região e provocaram pontos de alagamento - identificados antes mesmo da chegada da concessionária.
A melhoria do sistema de drenagem é uma das prioridades da concessionária e integra o cronograma de ações estruturais da Ecovias. Entre as medidas previstas estão o reforço na limpeza de dispositivos, manejo de vegetação e o aumento dos ciclos de manutenção durante o período de chuvas. As ações serão intensificadas nas próximas semanas."
