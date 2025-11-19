Falta de limpeza na Raposo Tavares traz alagamentos e riscos para motoristas





Atualmente, são retiradas cerca de 12 toneladas de resíduos por mês - considerando Raposo e Castello -, além da realização de varrição mecanizada diária em trechos críticos.



A concessionária ressalta que grande parte desse material é resultado de descarte irregular, prática que precisa ser combatida para que a rodovia permaneça limpa de forma contínua. Campanhas de conscientização e ações emergenciais seguem sendo realizadas periodicamente.



Nesta segunda-feira (17), equipes da Ecovias Raposo Castello atuaram na desobstrução do km 16 e do km 21 da Raposo Tavares, após as fortes chuvas que atingiram a região e provocaram pontos de alagamento - identificados antes mesmo da chegada da concessionária.



A melhoria do sistema de drenagem é uma das prioridades da concessionária e integra o cronograma de ações estruturais da Ecovias. Entre as medidas previstas estão o reforço na limpeza de dispositivos, manejo de vegetação e o aumento dos ciclos de manutenção durante o período de chuvas. As ações serão intensificadas nas próximas semanas."





