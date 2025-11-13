Tutora busca por cachorra desaparecida na Granja Viana e mobiliza moradores nas redes

Dutra, de 10 anos, fugiu de casa na região do km 23 da Raposo Tavares; tutora faz apelo por informações que ajudem a reencontrá-la

Dutra está desaparecida desde o dia 29 de outubro. Foto: Divulgação

Na manhã do dia 29 de outubro, a cachorra Dutra fugiu de casa na região do km 23 da Rodovia Raposo Tavares, na Granja Viana, próximo ao Colégio Anglo, na Avenida São Camilo. Desde então, sua tutora vive dias de angústia.



Dutra, considerada parte da família, conseguiu escapar do quintal onde costumava ficar.



A advogada Myrella Ávila Guardini, tutora do animal, contou detalhes sobre a companheira de quatro patas. Sem raça definida, Dutra é uma fêmea branca com pintinhas marrons, tem 10 anos e foi resgatada das ruas há cerca de cinco anos.



Buscas e mobilização



Desde o desaparecimento, Myrella tem percorrido a região em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a localizar a cachorra, mas até o momento não obteve sucesso.



“A minha dificuldade hoje é encontrar pessoas que cedam as imagens”, lamenta.



Com o apoio de voluntários e moradores, a tutora mobilizou grupos e comunidades nas redes sociais, ampliando as buscas por Dutra em diferentes bairros da cidade.



“Gostaria muito que a Dutra voltasse para casa. Estamos sofrendo. Há uma criança que chora todos os dias e me pede para sair à rua procurá-la, e eu nem sei explicar o quanto isso dói”, desabafa.



Como ajudar



Quem tiver informações sobre Dutra pode entrar em contato com Myrella Ávila Guardini pelo telefone (WhatsApp): (11) 91826-3915

📍 Local do desaparecimento: Região do km 23 da Raposo Tavares, Granja Viana (próximo ao Colégio Anglo)

📅 Data: 29 de outubro

🐾 Descrição: Fêmea, sem raça definida, branca com pintinhas marrons, 10 anos



Veja o cartaz abaixo:







