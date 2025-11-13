Shopping da região cria mundo mágico com duendes e árvore de 8 metros para celebrar o Natal

O espaço convida o público a mergulhar em um cenário imersivo e encantador, que une tradição, magia e emoção

O clima natalino já tomou conta do Raposo Shopping, que deu início às comemorações com a atração “A Fantástica Fábrica de Sonhos”.



📍 Onde: Piso Raposo – Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP

📅 Quando: até 31 de dezembro

🕓 Horário:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 12h às 20h

🎟️ Quanto: gratuito

👨‍👩‍👧‍👦 Indicação: livre

O espaço convida o público a mergulhar em um cenário imersivo e encantador, que une tradição, magia e emoção.Logo na entrada do empreendimento, os visitantes são recebidos por um portal gigante formado por cubos coloridos, sob o olhar atento de um imponente soldado de chumbo. O ambiente reproduz o universo lúdico do Papai Noel e seus duendes, simbolizando a produção artesanal de brinquedos que dá vida à fantasia natalina.No centro da decoração, uma árvore de Natal de 8 metros de altura rouba a cena com suas luzes cintilantes, laços e enfeites que resgatam as cores clássicas da época.Outras dez árvores menores estão espalhadas pelo espaço, completando o cenário e garantindo fotos inesquecíveis em família.O passeio se torna ainda mais divertido com um brinquedo interativo e inclusivo, no estilo “Racha Cuca”, que promete entreter as crianças enquanto os adultos descansam em bancos estrategicamente posicionados para acompanhar o momento com conforto.Durante a visita, é possível se encantar com duendes atrapalhados, cubos empilhados e uma área instagramável, pensada especialmente para registrar memórias natalinas.O ponto alto, claro, é o trono do Papai Noel, onde o Bom Velhinho receberá os visitantes e as tradicionais cartinhas das crianças, que poderão ser deixadas em uma caixa de correio especial.O espírito natalino também se estende à área externa do shopping. O jardim em frente ao Raposo Shopping ganhou palmeiras iluminadas com centenas de luzes cintilantes, transformando o local em um verdadeiro cartão-postal natalino.Na fachada, seis cortinas de luzes com estrelas de 15 metros cada criam um espetáculo visual à parte, com efeitos de strobos que intensificam o brilho da decoração. Para completar, o logotipo do shopping ganhou um simpático gorro de Papai Noel, deixando o clima ainda mais festivo e divertido.