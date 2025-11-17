Trio é preso após furto de ar-condicionado da Secretaria de Cultura em Vargem Grande Paulista

Suspeitos tentaram fugir e usaram carro com placa adulterada; equipamento foi encontrado no banco traseiro do veículo
|Caso foi registrado na Delegacia de Vargem Grande Paulista. Foto: Google Street Views
Três pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (17) após furtarem um aparelho de ar-condicionado instalado no prédio da Secretaria Municipal de Cultura de Vargem Grande Paulista. O flagrante foi feito pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento pela Avenida Elias Alves da Costa.
Segundo a GCM, um homem e duas mulheres fugiram ao perceber a chegada da viatura. Os agentes vistoriaram o prédio público e constataram que o equipamento havia sido arrancado.
Durante as buscas na região, os guardas localizaram um veículo estacionado com ocupantes que correspondiam às características dos suspeitos. Ao verem a aproximação da equipe, eles tentaram escapar de carro, dando início a um breve acompanhamento que terminou cerca de 300 metros adiante, quando o automóvel apresentou falha mecânica.
Na abordagem, nada ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, no banco traseiro do veículo, os guardas encontraram o ar-condicionado furtado. O grupo afirmou que teria encontrado o equipamento abandonado na rua, mas a versão não convenceu os agentes.
A GCM também constatou que a placa traseira do carro havia sido adulterada com fita adesiva para esconder a numeração original. Minutos depois, um representante da Secretaria de Cultura compareceu à delegacia e reconheceu o aparelho como patrimônio público.
Os três foram encaminhados à Delegacia de Cotia, onde a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O aparelho foi recuperado, e perícia foi solicitada para avaliar eventuais danos no prédio.