Polícia faz mega apreensão de maconha na Raposo Tavares, em Vargem Grande Paulista

Foto: Polícia Civil

Uma operação conduzida pelo 3º Distrito Policial de Carapicuíba resultou na apreensão de 336 quilos de maconha em Vargem Grande Paulista, na quinta-feira (13).

O município foi o ponto de intercepção escolhido pelos investigadores após rastreamento do carregamento, que tinha como destino final a cidade de Mogi das Cruzes.Segundo a Polícia Civil, o caminhão havia saído do Paraná carregado com a droga, que seria distribuída em diferentes pontos de tráfico da Região Metropolitana de São Paulo. Com informações preliminares sobre o veículo, as equipes passaram a monitorar a Rodovia Raposo Tavares, que corta Vargem Grande Paulista.O caminhão foi localizado e acompanhado pelos policiais até o km 42 da rodovia, já dentro do município, onde o motorista foi abordado e detido. Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos fardos de maconha escondidos no compartimento de carga.O suspeito foi levado à delegacia, e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização e apreensão de veículo no 3º DP de Carapicuíba.