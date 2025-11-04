Tarcísio anuncia criação do Parque Estadual do Morro Grande

Nova unidade de conservação reforça proteção da Mata Atlântica e segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo
|Foto: Governo de SP
O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta terça-feira (4) a criação do Parque Estadual do Morro Grande, nova unidade de conservação de proteção integral que abrange áreas dos municípios de Cotia e Ibiúna.
O anúncio foi feito durante a abertura do Summit Agenda SP+Verde, realizado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista.
Com mais de 10 mil hectares de Mata Atlântica, o novo parque é cerca de 3 mil hectares maior que o Parque Estadual da Cantareira e passa a ser administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Fundação Florestal.
A área abriga as nascentes do rio Cotia e outros cursos d’água que alimentam os reservatórios Pedro Beicht e Cachoeira da Graça, responsáveis pelo abastecimento de cerca de 400 mil pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.
Segundo a secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Resende, a transformação do Morro Grande em parque estadual representa um avanço na gestão ambiental do Estado.
“Atuamos de forma planejada e estratégica, aliando a preservação de nossa biodiversidade com o reforço da segurança hídrica. Com o novo parque, reforçamos a proteção integral da biodiversidade e ampliamos o uso público sustentável, a educação ambiental e a pesquisa científica”, afirmou.
O Morro Grande é uma das florestas mais estudadas de São Paulo e referência no Programa Biota/Fapesp. Inventários científicos registram 260 espécies de árvores, 198 aves (13 ameaçadas), dezenas de mamíferos e uma das maiores diversidades conhecidas de aranhas orbitelas da Mata Atlântica.
Com a criação do Parque Estadual do Morro Grande, São Paulo passa a contar com 37 parques estaduais. As unidades de conservação sob gestão da Fundação Florestal já representam cerca de 20% do território paulista, reforçando o papel do Estado na proteção dos recursos naturais e dos mananciais.