Container se transforma em empório de produtos artesanais na Granja Viana

Espaço sustentável abriga o novo Empório Sachola, que reúne alimentos e bebidas de origem artesanal

Foto Divulgação





Um container marítimo instalado na Avenida São Camilo, em frente ao Alphaville da Granja Viana, ganhou nova função e se tornou o endereço do Empório Sachola, que será inaugurado neste sábado (8). O espaço sustentável foi adaptado para abrigar um ponto de venda de produtos artesanais e de origem local.

A iniciativa é dos moradores da Granja Viana Juca Varella e Jorge Reis, que decidiram ampliar o negócio familiar da Cachaça Artesanal Sachola, fundada em 2000 por Carlito Varella e retomada pela dupla em 2012.O empório reunirá produtos alimentícios de diferentes regiões do país, com foco em itens de produção artesanal e qualidade comprovada. Entre as opções estão vinhos do Rio Grande do Sul, farinha de mandioca do Acre, queijos, doces, mel, conservas, defumados e alternativas veganas.O espaço também dará destaque a produtores da região, incluindo pães artesanais, sucos orgânicos e conservas feitos por moradores da Granja Viana. A proposta é oferecer alimentos e bebidas com procedência conhecida e valorizar o trabalho de pequenos empreendedores locais.