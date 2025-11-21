Starlight Concert traz experiência imersiva de música clássica e clima natalino a Cotia

Concerto transforma o Teatro Desafio em um céu estrelado com luzes, interatividade e repertório especial de Natal neste domingo (23), às 19h

Imagem: Divulgação

(CLIQUE AQUI). O Starlight Concert chega a Cotia neste domingo (23), às 19h, no Teatro Desafio (R. Esmeralda, 21 – Jardim Nomura), oferecendo uma experiência única que combina música clássica, luzes e atmosfera natalina. Os ingressos já estão à venda no link oficial





O concerto conta com um quarteto formado por músicos de grandes orquestras de São Paulo, garantindo excelência técnica e interpretações marcantes. A proposta do Starlight é democratizar o acesso à música clássica, aproximando novos públicos sem abrir mão da qualidade artística.



Em sintonia com o espírito natalino, o Starlight Concerto de Natal celebra a mensagem de esperança, renovação e amor, transportando o público para momentos de reflexão e encanto. O repertório reúne clássicos do Natal (como "Noite Feliz", "Adeste Fideles" e "Jingle Bells") ao lado de obras consagradas da música clássica, despertando memórias afetivas e emoções profundas.





Outro destaque é a interatividade: o espectador participa da experiência, tornando o concerto ainda mais imersivo e envolvente.



Mais do que um espetáculo, o Starlight Concert oferece uma jornada sensorial que promete tocar o coração do público e estabelecer um novo padrão para eventos musicais na região.



📌 SERVIÇO — Starlight Concert | Especial de Natal



📅 Data: Domingo, 23 de novembro

⏰ Horário: 19h

📍 Local: Teatro Desafio

🏠 Endereço: Rua Esmeralda, 21 – Jardim Nomura, Cotia

🎟️ Ingressos: À venda no link oficial

🎼 Espetáculo: Música clássica com ambientação natalina e experiência imersiva

O projeto foi criado para reinventar a forma de viver a música clássica, proporcionando um espetáculo sensorial que une som, luz e emoção.O público é recebido em um ambiente transformado: bolas de Natal iluminadas criam a sensação de estar sob um céu estrelado, intensificando o clima mágico da apresentação.