Fã mirim da Guarda Civil de Cotia ganha surpresa inesquecível em festa de aniversário

Corporação atende pedido da família e leva viatura e agentes para celebrar os 10 anos de Pedro, morador do São Miguel
|Foto: Reprodução
Pedro Lúcio Franco de Oliveira completou 10 anos e é um grande fã da corporação. "Ele tem imensa admiração pela Guarda Civil da cidade. Pedro tem o desejo de trabalhar com segurança, como guarda civil, no futuro", conta Jade Franco de Oliveira, irmã do garoto.
Para garantir um aniversário especial, Jade procurou a base da GCM, e prontamente teve o pedido atendido.
Os GCMs Chaves e Raquel foram destacados para comparecer à festa, sem que Pedro soubesse. Quando a viatura chegou com sirene e giroflex ligados, o menino não conteve a alegria.
"Na hora da festa, as crianças estavam brincando na rua, em frente à nossa casa. Na hora combinada, a viatura chegou com a sirene e o giroflex ligados. A emoção tomou conta de todos", relata Jade.
|Foto: Divulgação
Os agentes presentearam Pedro, responderam às perguntas das crianças e tiraram diversas fotos com os convidados. A homenagem à Guarda Civil também estava presente na decoração da festa, nos detalhes dos doces e do bolo.
Pedro resumiu o momento em poucas palavras: "Adorei e fiquei muito feliz que a polícia compareceu na minha festa de aniversário."
