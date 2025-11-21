Fã mirim da Guarda Civil de Cotia ganha surpresa inesquecível em festa de aniversário

Corporação atende pedido da família e leva viatura e agentes para celebrar os 10 anos de Pedro, morador do São Miguel

Foto: Reprodução



Foto: Divulgação





Pedro resumiu o momento em poucas palavras: "Adorei e fiquei muito feliz que a polícia compareceu na minha festa de aniversário." Os agentes presentearam Pedro, responderam às perguntas das crianças e tiraram diversas fotos com os convidados. A homenagem à Guarda Civil também estava presente na decoração da festa, nos detalhes dos doces e do bolo.Pedro resumiu o momento em poucas palavras:



de Cotia assumiu uma ocorrência diferente na última quinta-feira (20): participar de uma festa de aniversário infantil.completou 10 anos e é um grande fã da corporação., conta Jade Franco de Oliveira, irmã do garoto.Para garantir um aniversário especial, Jade procurou a base da GCM, e prontamente teve o pedido atendido.Os GCMsforam destacados para comparecer à festa, sem que Pedro soubesse. Quando a viatura chegou com sirene e giroflex ligados, o menino não conteve a alegria.", relata Jade.