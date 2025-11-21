Cotia inaugura novo centro integrado de segurança com monitoramento em tempo real

Estrutura reúne Cecom e Guarda Ambiental em sede própria e amplia capacidade de vigilância com câmeras, totens e integração à Muralha Paulista

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia inaugurou nesta quarta-feira (19) o novo Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (Cecom), agora instalado em sede própria na Granja Carolina.





No mesmo espaço funcionam também a Nova Base da Guarda Ambiental e a sede do Projeto Educando, programa de prevenção ao uso de drogas nas escolas.



O complexo ocupa cerca de mil metros quadrados ao lado do Centro Paullus de Convivência e passa a integrar o Cecom ao Smart Cotia, plataforma tecnológica que amplia a vigilância em tempo real.





Segundo o secretário de Segurança, Fabricio Dourado, a central reúne 54 monitores que permitem acompanhar todas as entradas e saídas da cidade.



O sistema conecta totens de vigilância, radares municipais e câmeras escolares à Muralha Paulista, convênio com o Governo do Estado que integra dados com as Polícias Civil e Federal.





Cotia conta hoje com 37 totens, cada um equipado com cinco câmeras de leitura e uma de captação em 360 graus, além de 103 câmeras instaladas em escolas da rede.



Quando um veículo furtado, clonado ou procurado passa por uma dessas câmeras, o alerta é enviado automaticamente ao centro de monitoramento. “O objetivo é ampliar a prevenção, acelerar respostas e fortalecer a integração entre as forças de segurança”, afirmou Dourado.



A inauguração contou com a presença de autoridades municipais e representantes da Segurança Pública. A delegada Márcia Iannotti, do 1º DP de Caucaia do Alto, destacou que as imagens serão fundamentais para investigações. O prefeito Welington Formiga lembrou investimentos recentes, como a ampliação da frota da Guarda Civil e aquisição de novos equipamentos.



Também foram entregues as novas instalações da Guarda Ambiental, que atua na preservação das áreas verdes, e do Projeto Educando, que desenvolve ações educativas nas escolas. Durante o evento, foram apresentados 55 novos agentes da Guarda Civil, aprovados em concurso e atualmente em formação, que reforçarão o patrulhamento nas ruas em breve.