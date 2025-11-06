Shopping Granja Vianna recebe programação especial do Mês da Consciência Negra

Exposição, sarau e oficina valorizam arte, ancestralidade e identidade afro-brasileira em evento gratuito em Cotia
|Foto: Divulgação
O Shopping Granja Vianna será palco de uma série de atividades culturais que celebram o Mês da Consciência Negra em Cotia. Com entrada gratuita, a programação “Igualdade Racial” acontece ao longo de novembro e reúne exposição artística, sarau e oficina temática, destacando o protagonismo negro e a valorização da cultura afro-brasileira.
A iniciativa é da Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social da Prefeitura de Cotia, com apoio do shopping, que disponibilizou o espaço para as atividades.
Até o dia 30 de novembro, o público pode visitar a mostra “Cartografias do Corpo Negro”, assinada pela artista plástica, educadora e ativista Lúcia Rosa. Com mais de 20 anos dedicados à arte e à educação pública, Lúcia retrata, em suas obras, o corpo negro como símbolo de resistência e identidade.
No dia 14 de novembro, o espaço recebe o “Sarau da Consciência Negra”, conduzido pelo professor Moacir Silva de Castro, doutor em Educação e docente do Instituto Federal de São Paulo (campus São Roque). O encontro trará histórias, poesias e reflexões sobre ancestralidade e resistência.
Encerrando a programação, em 28 de novembro, acontece a “Oficina de Tranças e Bonecas Afro”, com a artesã Renée J. Pacheco, que utiliza o artesanato para resgatar tradições, fortalecer o pertencimento étnico e incentivar o aprendizado criativo.
“O apoio do shopping foi essencial para levarmos essa programação à comunidade. A arte e a cultura afro-brasileira nos convidam à reflexão, ao diálogo e à valorização das nossas raízes”, destacou Solange Aroeira, secretária da Mulher, Neurodiversidade e Igualdade Racial de Cotia.
Serviço – Mês da Consciência Negra “Igualdade Racial”
📍 Local: Shopping Granja Vianna – Piso 1, loja 227
📫 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia
🎟️ Entrada: Gratuita e livre para todos os públicos
Programação:
🖼️ Até 30/11 – Exposição “Cartografias do Corpo Negro”, de Lúcia Rosa
🎤 14/11, das 14h às 16h – Sarau da Consciência Negra, com Moacir Silva de Castro
🎨 28/11, das 14h às 16h – Oficina de Tranças e Bonecas Afro, com Renée J. Pacheco