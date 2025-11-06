Quer faturar mais? Cotia e Sebrae oferecem capacitação gratuita para empreendedores

Curso vai ensinar estratégias para aumentar o faturamento de pequenos negócios

Foto: Freepik

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia, em parceria com o Sebrae Aqui Cotia, está com inscrições abertas para o programa de capacitação “MEI Fatura+”.

A iniciativa é voltada a Microempreendedores Individuais (MEIs) interessados em aprimorar a gestão e aumentar o faturamento de seus negócios.A capacitação será realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, a partir das 18h, no Auditório do Centro Integrado Tributário (CIT), localizado no Parque Dom Henrique, em Cotia. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição on-line.Durante o curso, especialistas do Sebrae apresentarão estratégias práticas para impulsionar o faturamento em até 15%, abordando temas como vendas com pouca estrutura, marketing digital para atrair clientes, comportamento empreendedor e técnicas para ampliar resultados.Programa: MEI Fatura+ – Sebrae Aqui CotiaDatas: 26 e 27 de novembro de 2025Horário: 18hLocal: Auditório do Centro Integrado Tributário (CIT) – Parque Dom Henrique, CotiaParticipação: GratuitaVagas: Limitadas