Cotia abre inscrições para curso gratuito de fabricação de panetones e doces natalinos

Alunos receberão orientações sobre empreendedorismo e precificação, com o objetivo de incentivar a geração de renda no fim de ano

Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) de Cotia abriu inscrições para novas turmas do curso gratuito de Fabricação de Panetones e Doces Natalinos, destinado a moradores do município.



Curso de Fabricação de Panetones e Doces Natalinos

📅 Início: 22 de novembro de 2025 (sábado)

🕗 Horário: das 8h às 12h

📍 Local: Projeto Pão na Mesa – Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat, Cotia

👥 Público-alvo: a partir de 10 anos

💰 Gratuito

🔗 Inscrições: [CLIQUE AQUI] Curso de Fabricação de Panetones e Doces Natalinos📅 Início: 22 de novembro de 2025 (sábado)🕗 Horário: das 8h às 12h📍 Local: Projeto Pão na Mesa – Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat, Cotia👥 Público-alvo: a partir de 10 anos💰 Gratuito🔗 Inscrições:

As aulas começam no sábado, 22 de novembro, e serão realizadas das 8h às 12h, no Projeto Pão na Mesa, localizado na Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat. O curso terá duração de três sábados consecutivos.Podem participar pessoas a partir de 10 anos de idade. Além do aprendizado sobre a produção de panetones e doces natalinos, os alunos recebem orientações sobre empreendedorismo e precificação, com o objetivo de incentivar a geração de renda no fim de ano.As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas on-line. O acesso ao formulário será encerrado automaticamente assim que todas as vagas forem preenchidas.De acordo com a SDSP, o curso integra as ações da secretaria voltadas à capacitação e ao fortalecimento do empreendedorismo local.