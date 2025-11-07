Cotia abre inscrições para curso gratuito de fabricação de panetones e doces natalinos

Alunos receberão orientações sobre empreendedorismo e precificação, com o objetivo de incentivar a geração de renda no fim de ano
|Foto: Divulgação
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) de Cotia abriu inscrições para novas turmas do curso gratuito de Fabricação de Panetones e Doces Natalinos, destinado a moradores do município.
As aulas começam no sábado, 22 de novembro, e serão realizadas das 8h às 12h, no Projeto Pão na Mesa, localizado na Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat. O curso terá duração de três sábados consecutivos.
Podem participar pessoas a partir de 10 anos de idade. Além do aprendizado sobre a produção de panetones e doces natalinos, os alunos recebem orientações sobre empreendedorismo e precificação, com o objetivo de incentivar a geração de renda no fim de ano.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas on-line. O acesso ao formulário será encerrado automaticamente assim que todas as vagas forem preenchidas.
De acordo com a SDSP, o curso integra as ações da secretaria voltadas à capacitação e ao fortalecimento do empreendedorismo local.
Serviço
Curso de Fabricação de Panetones e Doces Natalinos
📅 Início: 22 de novembro de 2025 (sábado)
🕗 Horário: das 8h às 12h
📍 Local: Projeto Pão na Mesa – Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat, Cotia
👥 Público-alvo: a partir de 10 anos
💰 Gratuito
🔗 Inscrições: [CLIQUE AQUI]