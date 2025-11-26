Shopping Granja Vianna promove Davvero Sessions nesta quinta-feira (27)

A programação conta com DJ garantindo a animação da festa e distribuição de brindes

O Shopping Granja Vianna promove a Davvero Sessions na próxima quinta-feira, dia 27. A programação conta com DJ garantindo a animação da festa, distribuição de brindes e a casquinha de sorvete da Davvero Gelato com descontos de 10%. Atração exclusiva para os apaixonados por gelato artesanal, o evento acontece das 16h às 21h na gelateria localizada no piso L1 do empreendimento administrado pela Alqia.”, convida Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.