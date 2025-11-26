Brasil avança contra a dengue: vacina do Butantan é a 1ª dose única aprovada no mundo

Anvisa libera imunizante para pessoas de 12 a 59 anos; Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas e deve integrar o Programa Nacional de Imunizações

Foto: Governo de SP





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (26), a Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

2024: 6,5 milhões de casos prováveis (quatro vezes mais que em 2023)

2025: 1,6 milhão de casos prováveis até novembro

74,7% de eficácia geral

91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme

100% de eficácia contra hospitalizações

O imunizante, autorizado para uso na população de 12 a 59 anos, é o primeiro do mundo a oferecer proteção contra a doença em dose única, um marco histórico para a ciência brasileira.Com o parecer favorável, a expectativa é que a vacina seja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Ministério da Saúde definirá, nos próximos dias, a data de início da campanha e as faixas etárias prioritárias.Durante o anúncio, realizado na sede do instituto, o governador Tarcísio de Freitas destacou a relevância da aprovação., afirmou.O Instituto Butantan já iniciou a produção do imunizante e possui mais de um milhão de doses prontas para serem disponibilizadas ao PNI. Para ampliar a oferta, o governo estadual firmou parceria com a empresa chinesa WuXi, o que permitirá entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.Para o diretor do instituto, Esper Kallás, o momento representa um avanço científico sem precedentes.disse.A dengue permanece como uma das maiores ameaças sanitárias do país.Desde os anos 2000: mais de 20 milhões de brasileiros já foram infectadosA aprovação se baseou em cinco anos de acompanhamento do ensaio clínico de fase 3, conduzido entre 2016 e 2024 com mais de 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros. Entre os participantes de 12 a 59 anos, a vacina demonstrou:Os resultados parciais do estudo já haviam sido publicados em revistas internacionais de referência, como The New England Journal of Medicine e The Lancet Infectious Diseases.A vacina é tetravalente, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus. A maioria das reações observadas foi leve ou moderada, como dor no braço, vermelhidão, dor de cabeça e fadiga.Por ser aplicada em apenas uma dose, a Butantan-DV deve facilitar a adesão do público e a logística das campanhas. Estudos internacionais mostram que imunizantes de dose única aumentam significativamente a cobertura populacional.A secretária de Estado da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, reforçou o impacto da inovação.O Butantan já tem autorização da Anvisa para avançar nos estudos com pessoas de 60 a 79 anos. Caso os resultados sejam positivos, o instituto solicitará a inclusão dessa população na recomendação oficial.As pesquisas também devem reunir novos dados para incorporar crianças de 2 a 11 anos. Ensaios clínicos já demonstraram que a vacina é segura neste grupo.