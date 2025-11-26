Brasil avança contra a dengue: vacina do Butantan é a 1ª dose única aprovada no mundo

Neto Rossi

Anvisa libera imunizante para pessoas de 12 a 59 anos; Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas e deve integrar o Programa Nacional de Imunizações

Foto: Governo de SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (26), a Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O imunizante, autorizado para uso na população de 12 a 59 anos, é o primeiro do mundo a oferecer proteção contra a doença em dose única, um marco histórico para a ciência brasileira.

Com o parecer favorável, a expectativa é que a vacina seja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Ministério da Saúde definirá, nos próximos dias, a data de início da campanha e as faixas etárias prioritárias.

Durante o anúncio, realizado na sede do instituto, o governador Tarcísio de Freitas destacou a relevância da aprovação. “Temos que celebrar a vacina brasileira. Por ser de dose única, vai nos ajudar muito na cobertura vacinal. É uma vitória da ciência, da inovação e do Butantan”, afirmou.

Produção já começou e deve crescer

O Instituto Butantan já iniciou a produção do imunizante e possui mais de um milhão de doses prontas para serem disponibilizadas ao PNI. Para ampliar a oferta, o governo estadual firmou parceria com a empresa chinesa WuXi, o que permitirá entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.

Para o diretor do instituto, Esper Kallás, o momento representa um avanço científico sem precedentes. “Uma doença que nos aflige há décadas agora poderá ser enfrentada com uma arma poderosa: a vacina em dose única, desenvolvida por cientistas e voluntários brasileiros”, disse.

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, reforçou o caráter estratégico da produção paulista. “Demonstramos capacidade de liderar biotecnologia no país, reduzindo a dependência de importações e garantindo autonomia na proteção da população.”

Números que preocupam

A dengue permanece como uma das maiores ameaças sanitárias do país.
  • 2024: 6,5 milhões de casos prováveis (quatro vezes mais que em 2023)
  • 2025: 1,6 milhão de casos prováveis até novembro

Desde os anos 2000: mais de 20 milhões de brasileiros já foram infectados

Eficácia comprovada

A aprovação se baseou em cinco anos de acompanhamento do ensaio clínico de fase 3, conduzido entre 2016 e 2024 com mais de 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros. Entre os participantes de 12 a 59 anos, a vacina demonstrou:

  • 74,7% de eficácia geral
  • 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme
  • 100% de eficácia contra hospitalizações

Os resultados parciais do estudo já haviam sido publicados em revistas internacionais de referência, como The New England Journal of Medicine e The Lancet Infectious Diseases.

A vacina é tetravalente, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus. A maioria das reações observadas foi leve ou moderada, como dor no braço, vermelhidão, dor de cabeça e fadiga.

Por que a dose única é decisiva

Por ser aplicada em apenas uma dose, a Butantan-DV deve facilitar a adesão do público e a logística das campanhas. Estudos internacionais mostram que imunizantes de dose única aumentam significativamente a cobertura populacional.

A secretária de Estado da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, reforçou o impacto da inovação. “Este avanço consolida São Paulo como referência nacional em biotecnologia e reforça a autonomia científica do Estado.”

Próximos passos: ampliar faixa etária

O Butantan já tem autorização da Anvisa para avançar nos estudos com pessoas de 60 a 79 anos. Caso os resultados sejam positivos, o instituto solicitará a inclusão dessa população na recomendação oficial.

As pesquisas também devem reunir novos dados para incorporar crianças de 2 a 11 anos. Ensaios clínicos já demonstraram que a vacina é segura neste grupo. 
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem
" "