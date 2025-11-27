Alça de acesso da Raposo Tavares será interditada por 9h nesta quinta em São Roque

A concessionária ViaOeste informou que irá interditar temporariamente, nesta quinta-feira (27), a alça de acesso localizada no km 58+500 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), no Bairro Jardim Villaça, em São Roque.

O bloqueio está previsto para começar às 9h e deve seguir até as 18h, totalizando cerca de nove horas de interrupção no tráfego.De acordo com a empresa, a interdição é necessária para a execução de serviços de pavimentação no trecho.Leia a reportagem completa em São Roque e Cia,