Humorista faz piadas sobre Caucaia do Alto e viraliza no Instagram: ‘pisca e nasce um condomínio novo’

Gabriel Assunção, que já morou em Caucaia, publicou trecho de show gravado em Cotia e acumula mais de 130 mil visualizações; assista

Imagem: Redes Sociais

O humorista Gabriel Assunção viralizou nas redes sociais com um vídeo em que faz piadas sobre o distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.

O trecho, publicado no Instagram, faz parte de uma apresentação realizada no Teatro Desafio, em Cotia, no final de outubro, e já ultrapassou 130 mil visualizações, com mais de 10 mil curtidas e cerca de 600 comentários.Morador de Caucaia do Alto por vários anos, Gabriel mudou-se recentemente para São Paulo (capital), e brinca no vídeo sobre as dificuldades e particularidades do distrito que, segundo ele,No show, o humorista ironiza o crescimento da região e o surgimento de novos empreendimentos., brinca.Em outro momento, Gabriel também comenta sobre o pedágio da Rodovia Raposo Tavares., diz, arrancando risadas da plateia.Mais adiante, o comediante explica o motivo de ter se mudado para o centro da capital., brinca.O vídeo foi publicado no perfil oficial do humorista no Instagram e rapidamente ganhou repercussão entre moradores de Cotia e Caucaia do Alto, que encheram os comentários de risadas e identificações com as situações descritas.Assista o vídeo abaixo: