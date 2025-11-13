Humorista faz piadas sobre Caucaia do Alto e viraliza no Instagram: ‘pisca e nasce um condomínio novo’

Gabriel Assunção, que já morou em Caucaia, publicou trecho de show gravado em Cotia e acumula mais de 130 mil visualizações; assista
|Imagem: Redes Sociais
O humorista Gabriel Assunção viralizou nas redes sociais com um vídeo em que faz piadas sobre o distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.
O trecho, publicado no Instagram, faz parte de uma apresentação realizada no Teatro Desafio, em Cotia, no final de outubro, e já ultrapassou 130 mil visualizações, com mais de 10 mil curtidas e cerca de 600 comentários.
Morador de Caucaia do Alto por vários anos, Gabriel mudou-se recentemente para São Paulo (capital), e brinca no vídeo sobre as dificuldades e particularidades do distrito que, segundo ele, “tem o maior IDH da América Latina”.
No show, o humorista ironiza o crescimento da região e o surgimento de novos empreendimentos. “Pessoal acha que Caucaia é atrasada. Mas não é, não, pô. Tem até trânsito lá agora. Você pisca e tem um stand de condomínio novo em cada esquina. Tem mais stand de venda do que radar na Raposo”, brinca.
Em outro momento, Gabriel também comenta sobre o pedágio da Rodovia Raposo Tavares. “Já era ruim de graça. Agora você tem que pagar?!”, diz, arrancando risadas da plateia.
“Percebi que Caucaia estava me fazendo mal”
Mais adiante, o comediante explica o motivo de ter se mudado para o centro da capital. “A locomoção é difícil e eu percebi que Caucaia estava me fazendo mal no dia em que eu parei para ponderar: tá, vou me mudar, e eu preciso ir para um lugar que facilite a minha vida. Eu vi que Caucaia era ruim quando Itapevi era uma opção”, brinca.
Sucesso nas redes
O vídeo foi publicado no perfil oficial do humorista no Instagram e rapidamente ganhou repercussão entre moradores de Cotia e Caucaia do Alto, que encheram os comentários de risadas e identificações com as situações descritas.
Assista o vídeo abaixo: