Sebrae leva escritório itinerante a Cotia para orientar empreendedores

Unidades móveis oferecem atendimento gratuito entre 1º e 5 de dezembro em quatro pontos da cidade; confira a programação

Foto: Divulgação

O Sebrae vai percorrer Cotia com seu escritório itinerante para oferecer orientação gratuita a empreendedores e potenciais empresários entre os dias 1º e 5 de dezembro.A ação busca apoiar quem deseja iniciar, formalizar ou melhorar a gestão de um pequeno negócio.As unidades móveis instaladas em caminhões equipados com computadores, internet, ar-condicionado e material informativo, funcionam como uma extensão do Sebrae, levando atendimento especializado diretamente aos bairros.Durante a visita, é possível receber consultorias rápidas, tirar dúvidas sobre formalização, planejamento, finanças e outros temas essenciais ao empreendedorismo.01 e 02/12 – Granja VianaAl. Tangará, 24 (em frente ao Shopping Granja Viana)03/12 – Prefeitura de CotiaAv. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Jardim Nomura04/12 – CentroPraça Joaquim Nunes, Av. Nossa Senhora de Fátima, 39 (em frente ao Cemitério Central)05/12 – Caucaia do AltoAv. Roque Celestino Pires, s/n (Praça dos Romeiros)