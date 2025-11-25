Sebrae leva escritório itinerante a Cotia para orientar empreendedores

Unidades móveis oferecem atendimento gratuito entre 1º e 5 de dezembro em quatro pontos da cidade; confira a programação
|Foto: Divulgação
O Sebrae vai percorrer Cotia com seu escritório itinerante para oferecer orientação gratuita a empreendedores e potenciais empresários entre os dias 1º e 5 de dezembro.
A ação busca apoiar quem deseja iniciar, formalizar ou melhorar a gestão de um pequeno negócio.
As unidades móveis instaladas em caminhões equipados com computadores, internet, ar-condicionado e material informativo, funcionam como uma extensão do Sebrae, levando atendimento especializado diretamente aos bairros.
Durante a visita, é possível receber consultorias rápidas, tirar dúvidas sobre formalização, planejamento, finanças e outros temas essenciais ao empreendedorismo.
Quatro locais da cidade receberão o serviço. Confira a programação:
01 e 02/12 – Granja Viana
Al. Tangará, 24 (em frente ao Shopping Granja Viana)
03/12 – Prefeitura de Cotia
Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Jardim Nomura
04/12 – Centro
Praça Joaquim Nunes, Av. Nossa Senhora de Fátima, 39 (em frente ao Cemitério Central)
05/12 – Caucaia do Alto
Av. Roque Celestino Pires, s/n (Praça dos Romeiros)