Operação contra balões ilegais mira influenciadores na Grande São Paulo

Polícia Militar Ambiental e MP cumprem 31 mandados contra grupo que monetizava conteúdo criminoso nas redes

Foto: SSP





A Polícia Militar Ambiental, em conjunto com o Ministério Público, deflagrou na manhã desta terça-feira (25) a Operação “Bancada”, dirigida a influenciadores digitais que promovem e monetizam a fabricação e soltura ilegal de balões.



A investigação, que durou seis meses, identificou os principais responsáveis pelo esquema. Os suspeitos não apenas confeccionavam e vendiam os balões, como também incentivavam a prática nas redes sociais, normalizando um ato que coloca em risco o meio ambiente e a vida das pessoas, podendo provocar incêndios e até acidentes aéreos.



Os mandados são cumpridos em endereços ligados aos investigados, e a operação mobiliza 170 policiais militares.



O Poder Judiciário também determinou a suspensão e o bloqueio de contas e perfis utilizados pelos suspeitos, que eram responsáveis por impulsionar o engajamento e gerar monetização a partir do conteúdo ilegal.



A fabricação, armazenagem, transporte ou soltura de balões é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. A operação segue em andamento.

Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital paulista e na Grande São Paulo.