Sebrae Aqui Cotia é reconhecido por excelência em atendimento durante encontro estadual

Evento em Campinas celebrou resultados de 2025 e premiou a unidade de Cotia por desempenho máximo no atendimento

Foto: Prefeitura de Cotia

O Sebrae-SP realizou nesta segunda-feira (24) o Encontro Estadual de Agentes e Gestores do Sebrae Aqui, na Expo Dom Pedro, em Campinas.





O evento reuniu representantes de diversas cidades paulistas para troca de experiências, alinhamento de estratégias e celebração dos resultados conquistados ao longo de 2025.



Durante a programação, a unidade do Sebrae Aqui Cotia, que funciona em parceria com a Prefeitura, recebeu destaque especial ao ser reconhecida no Prêmio Cliente Oculto.





A equipe do município obteve 100% de aproveitamento na avaliação, que mede a qualidade real do atendimento prestado ao público.





A premiação foi entregue pelo diretor técnico e superintendente do Sebrae-SP, Marco Vinholi.



O desempenho da unidade cotiana reforça o papel do programa como referência para empreendedores locais.





Até outubro, o Sebrae-SP registrou quase 1 milhão de atendimentos em todo o estado.





Em Cotia, foram contabilizados mais de 3 mil atendimentos, contribuindo diretamente para os números estaduais e demonstrando a relevância do serviço para o desenvolvimento econômico da cidade.



Segundo o Sebrae-SP, o Encontro Estadual reforça a importância da articulação entre equipes, da qualificação contínua e da busca por melhorias no atendimento aos empreendedores paulistas.