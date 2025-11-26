Cotia recebe ação educativa de segurança no trânsito nesta quinta-feira

Ação ocorre na Praça do Sabiá, das 9h às 12h

Foto: Divulgação / Ecovias





Cotia recebe nesta quinta-feira (27) uma ação educativa de segurança no trânsito, realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade (SETRAM). A iniciativa integra o Programa Permanente de Educação para o Trânsito 2025 e contará com a participação da Ecovias Raposo Castello.

A atividade inclui uma simulação de “blitz” para orientar motoristas e motociclistas sobre práticas essenciais de segurança, como manutenção preventiva dos veículos, respeito às normas de trânsito, atenção aos limites de velocidade e o uso correto de equipamentos de proteção, entre eles capacete, luvas e roupas adequadas.A ação também alerta sobre os riscos do uso de corredores pelos condutores de motos.Durante o evento, a Ecovias Raposo Castello fará a distribuição gratuita de antenas corta-pipa para motociclistas (equipamento que evita acidentes causados por linhas de pipa que podem atingir quem está na condução).A participação da concessionária reforça ainda a campanha “Vá Seguro, Motociclista”, que incentiva a direção segura e a redução de riscos nas rodovias atendidas pela Ecovias.Ação Educativa para o TrânsitoData: quinta-feira (27)Horário: 9h às 12hLocal: Praça do Sabiá, s/nº