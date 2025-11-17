São Paulo acende sua maior árvore de Natal e inaugura carrossel gigante no Parque Villa-Lobos

Estrutura de 55 metros com 288 mil luzes deve atrair 1,6 milhão de visitantes até janeiro; decoração usa materiais reciclados

Foto: Prefeitura de SP

A maior árvore de Natal de São Paulo foi oficialmente inaugurada na noite deste sábado (15) no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste da capital. Com 55 metros de altura, 21 metros de diâmetro e 288 mil pontos de luz, a estrutura é a principal atração natalina da cidade e deve receber cerca de 1,6 milhão de visitantes até 6 de janeiro de 2026.

A decoração inclui 162 elementos ornamentais, entre eles uma estrela de 4,8 metros no topo e peças confeccionadas com materiais reciclados: garrafas PET, caixas de presente montadas com 50 mil tampinhas e totens produzidos com outras 5 mil.Além da árvore, o parque ganhou neste domingo (16) um dos maiores carrosséis imersivos do mundo, com 26 metros de altura. As sessões ocorrerão nos fins de semana, e a expectativa é atrair 35 mil visitantes apenas para a experiência interativa.As luzes da árvore serão acesas diariamente às 19h, no endereço Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, onde a atração permanece aberta à visitação até o início de janeiro.A inauguração reuniu cerca de 5 mil pessoas, que acompanharam o acendimento oficial, a chegada do casal Noel e uma apresentação especial das cantoras Luiza e Zizi Possi, marcando o início da programação natalina no Parque Villa-Lobos.