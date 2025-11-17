GCM flagra tráfico de drogas e prende três pessoas em Cotia; adolescente também é detido

Suspeitos tentaram fugir e dispensar entorpecentes durante abordagem; uma mulher foi flagrada recebendo drogas dentro da delegacia

Foto: GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal de Cotia prendeu três pessoas e apreendeu um adolescente na manhã deste sábado (15) após flagrar uma ação de tráfico de drogas em um terreno baldio na região do Jardim Petrópolis.



Enquanto aguardava na cela, ela recebeu a visita de uma amiga. Um investigador de plantão flagrou o momento em que a suspeita entregou à visitante um pacote escondido em suas roupas.



Ao ser questionada, a visitante retirou o objeto (um saco plástico com 12 porções de maconha e 6 de cocaína) e também acabou detida em flagrante.



O adolescente, acompanhado de sua responsável legal, confirmou aos policiais que a droga apreendida com ele era destinada à venda.



As substâncias recolhidas foram enviadas para perícia. Diante da quantidade, da forma de embalagem e das circunstâncias do flagrante, a Polícia Civil ratificou a prisão dos dois adultos envolvidos inicialmente e também da visitante flagrada dentro da delegacia. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico.

Segundo a GCM, as equipes realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens e uma mulher que, ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir, mas foram alcançados pouco depois.Durante a abordagem, a mulher e o adolescente dispensaram sacolas contendo porções de drogas e também tentaram se desfazer de aparelhos celulares, que foram recolhidos pela equipe.O terceiro indivíduo abordado afirmou aos guardas que estava no local para comprar crack e mostrou a quantia em dinheiro que usaria na compra.Os três foram encaminhados à Delegacia de Cotia.Na unidade, a mulher abordada inicialmente negou envolvimento com o tráfico, mas depois admitiu ter comprado uma quantidade de drogas.