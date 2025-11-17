GCM flagra tráfico de drogas e prende três pessoas em Cotia; adolescente também é detido

Suspeitos tentaram fugir e dispensar entorpecentes durante abordagem; uma mulher foi flagrada recebendo drogas dentro da delegacia
|Foto: GCM de Cotia
A Guarda Civil Municipal de Cotia prendeu três pessoas e apreendeu um adolescente na manhã deste sábado (15) após flagrar uma ação de tráfico de drogas em um terreno baldio na região do Jardim Petrópolis.
Segundo a GCM, as equipes realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens e uma mulher que, ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir, mas foram alcançados pouco depois.
Durante a abordagem, a mulher e o adolescente dispensaram sacolas contendo porções de drogas e também tentaram se desfazer de aparelhos celulares, que foram recolhidos pela equipe.
O terceiro indivíduo abordado afirmou aos guardas que estava no local para comprar crack e mostrou a quantia em dinheiro que usaria na compra.
Os três foram encaminhados à Delegacia de Cotia.
Na unidade, a mulher abordada inicialmente negou envolvimento com o tráfico, mas depois admitiu ter comprado uma quantidade de drogas.
Enquanto aguardava na cela, ela recebeu a visita de uma amiga. Um investigador de plantão flagrou o momento em que a suspeita entregou à visitante um pacote escondido em suas roupas.
Ao ser questionada, a visitante retirou o objeto (um saco plástico com 12 porções de maconha e 6 de cocaína) e também acabou detida em flagrante.
O adolescente, acompanhado de sua responsável legal, confirmou aos policiais que a droga apreendida com ele era destinada à venda.
As substâncias recolhidas foram enviadas para perícia. Diante da quantidade, da forma de embalagem e das circunstâncias do flagrante, a Polícia Civil ratificou a prisão dos dois adultos envolvidos inicialmente e também da visitante flagrada dentro da delegacia. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico.
