Rua na Granja Viana passa a ter mão dupla e proibição de estacionamento

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (6); alteração foi implantada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade em caráter experimental

Foto: Juliano Barbosa

Passou a valer, desde essa quinta-feira (6), a nova configuração viária na Rua Adib Auada, localizada atrás do Shopping Granja Vianna, em Cotia. A via agora opera em mão dupla, e o estacionamento está proibido em ambos os sentidos, permanecendo permitida apenas a parada rápida para carga e descarga e para taxistas.

A alteração foi implantada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) e, segundo o órgão, tem caráter experimental, com o objetivo de melhorar o escoamento do tráfego, especialmente para os motoristas que utilizam o trecho para acessar a Rua Monet, os bairros próximos e a região do Horizontal Park., explicou Marcos Nena, secretário de Transportes e Mobilidade.Ainda de acordo com o secretário, as primeiras horas da implantação foram tranquilas, sem registro de congestionamentos., afirmou.A nova configuração é restrita a veículos de pequeno porte. Ônibus e caminhões devem continuar utilizando a Rodovia Raposo Tavares até a altura do km 23 para acessar a Rua Monet e os bairros da região.