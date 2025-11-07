Rua na Granja Viana passa a ter mão dupla e proibição de estacionamento

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (6); alteração foi implantada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade em caráter experimental
|Foto: Juliano Barbosa
Passou a valer, desde essa quinta-feira (6), a nova configuração viária na Rua Adib Auada, localizada atrás do Shopping Granja Vianna, em Cotia. A via agora opera em mão dupla, e o estacionamento está proibido em ambos os sentidos, permanecendo permitida apenas a parada rápida para carga e descarga e para taxistas.
A alteração foi implantada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) e, segundo o órgão, tem caráter experimental, com o objetivo de melhorar o escoamento do tráfego, especialmente para os motoristas que utilizam o trecho para acessar a Rua Monet, os bairros próximos e a região do Horizontal Park.
“Estamos monitorando o comportamento viário desde o início da mudança, com equipes do Demutran no local. Nos próximos dias teremos uma leitura mais precisa dos impactos e da necessidade de eventuais ajustes”, explicou Marcos Nena, secretário de Transportes e Mobilidade.
Ainda de acordo com o secretário, as primeiras horas da implantação foram tranquilas, sem registro de congestionamentos. “O aplicativo Waze deve estar atualizado com a nova configuração até sábado (8/11), e esperamos que o novo sentido seja mais utilizado, principalmente por quem quiser evitar o gargalo no km 23 da Raposo Tavares”, afirmou.
A nova configuração é restrita a veículos de pequeno porte. Ônibus e caminhões devem continuar utilizando a Rodovia Raposo Tavares até a altura do km 23 para acessar a Rua Monet e os bairros da região.