Morador atira para o alto e ameaça funcionários da Enel durante corte de energia em Cotia

Arma foi apreendida pela Guarda Civil; homem alegou que o disparo não teve intenção de atingir ninguém

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (6) em Cotia após efetuar um disparo de arma de fogo durante o atendimento de funcionários de uma empresa terceirizada da Enel, que realizavam o corte no fornecimento de energia de sua residência.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), os eletricistas estavam no local para cumprir uma ordem de corte de energia quando o morador se mostrou alterado com a situação. Após uma breve conversa, ele retornou para o interior da casa e, em seguida, os trabalhadores ouviram um disparo.Os funcionários relataram que o homem chegou a ameaçá-los, afirmando que “eles mereciam um tiro”, e que viram o momento em que ele apontou uma pistola e efetuou um disparo para o alto. Com medo de novos tiros, os profissionais deixaram o local e acionaram a GCM.A equipe foi até o endereço informado e encontrou o portão da residência aberto. A esposa do morador permitiu a entrada dos agentes, que localizaram o suspeito e realizaram uma vistoria na casa. Durante a busca, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 19 munições intactas.Segundo o registro policial, o homem admitiu ter realizado o disparo, mas afirmou que não tinha a intenção de atingir ninguém. Ele declarou ser atirador desportivo (CAC) e apresentou documentação referente ao registro da arma.Após análise dos fatos, a autoridade policial entendeu estarem configurados indícios dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). O homem foi preso em flagrante e o armamento foi encaminhado para perícia técnica.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.